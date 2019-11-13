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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.11.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ile EUROCUP'ta iki takım karşı karşıya geliyor. Galatasaray şu ana kadar 7DAYS EuroCup D Grubu'nda oynadığı altı mücadelede aldığı dört galibiyet ve iki mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki, EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Sarı-kırmızılılar, EuroCup'ta oynadığı son karşılaşmada Dolomiti Energia Trento'yu konuk etti ve sahadan 76-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Aaron Harrison 18 sayıyla en skorer oyuncu olurken Auguste 17, Whittington 13 sayıyla çift haneli katkı yapan diğer isimler oldu.

EWE BASKETS OLDENBURG-GALATASARAY DOĞA SİGORTA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol, 7DAYS EuroCup yedinci hafta maçında EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak. 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 22.00’de Kleine EWE Arena’da oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Doğa Sigorta oynadığı son resmi karşılaşmada Darüşşafaka Tekfen'i konuk ederken sahadan 78-75 galip ayrıldı. Ben Moore 17, Zach Auguste 15 sayıyla Galatasaray'ın çift haneli katkı yapan oyuncuları oldu.

EWE Baskets Oldenburg; 7DAYS EuroCup D Grubu'nda oynadığı altı karşılaşmada üç galibiyet, üç mağlubiyet aldı ve üçüncü sırada yer alıyor. Grupta çıktığı son karşılaşmada Asseco Gdynia'yı 61-73 mağlup eden Alman temsilcisinde Sears 16, Mahalbasic ve Booth 12'şer sayıyla oynadı.

EWE Baskets Oldenburg, Almanya BBL'de çıktığı yedi maçta aldığı dört galibiyet ve üç mağlubiyetle ligin yedinci sırasında bulunuyor.

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