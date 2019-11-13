EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ile EUROCUP'ta iki takım karşı karşıya geliyor. Galatasaray şu ana kadar 7DAYS EuroCup D Grubu'nda oynadığı altı mücadelede aldığı dört galibiyet ve iki mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki, EWE Baskets Oldenburg-Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sarı-kırmızılılar, EuroCup'ta oynadığı son karşılaşmada Dolomiti Energia Trento'yu konuk etti ve sahadan 76-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Aaron Harrison 18 sayıyla en skorer oyuncu olurken Auguste 17, Whittington 13 sayıyla çift haneli katkı yapan diğer isimler oldu.
EWE BASKETS OLDENBURG-GALATASARAY DOĞA SİGORTA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol, 7DAYS EuroCup yedinci hafta maçında EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak. 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 22.00’de Kleine EWE Arena’da oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray Doğa Sigorta oynadığı son resmi karşılaşmada Darüşşafaka Tekfen'i konuk ederken sahadan 78-75 galip ayrıldı. Ben Moore 17, Zach Auguste 15 sayıyla Galatasaray'ın çift haneli katkı yapan oyuncuları oldu.
EWE Baskets Oldenburg; 7DAYS EuroCup D Grubu'nda oynadığı altı karşılaşmada üç galibiyet, üç mağlubiyet aldı ve üçüncü sırada yer alıyor. Grupta çıktığı son karşılaşmada Asseco Gdynia'yı 61-73 mağlup eden Alman temsilcisinde Sears 16, Mahalbasic ve Booth 12'şer sayıyla oynadı.
EWE Baskets Oldenburg, Almanya BBL'de çıktığı yedi maçta aldığı dört galibiyet ve üç mağlubiyetle ligin yedinci sırasında bulunuyor.
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