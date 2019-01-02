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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
02.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Evyap Koleji yeni Furkanlar yetiştirmeye devam ediyor

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Evyap Koleji yeni Furkanlar yetiştirmeye devam ediyor

Türk basketboluna Furkan Korkmaz gibi bir değeri kazandıran Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi’nde okul müdürü Selçuk Erdem, basketbol koordinatörü Sead Ok ve basketbol antrenörü Gökhan Üçoklar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından bu yana yatırımlarıyla basketbola da hizmet ediyor.

NBA’de Philadelphia 76ers formasını terleten Furkan Korkmaz’ı yetiştiren Evyap Koleji’nin basketbol koordinatörü Sead Ok, basketbol antrenörü Gökhan Uçoklar ve okul müdürü Selçuk Erdem, gençler için her türlü imkanı seferber ediyor.

Evyap Koleji, basketbola yatırım yapmaya başladığı seneden bu yana istikrarlı şekilde İstanbul, Türkiye ve Dünya Şampiyonası’nda kürsüden inmedi.

HER SEZON KÜRSÜYE ÇIKIYORLAR
Kolejin basketbol takımı, 2012-2013 sezonunda İstanbul, Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu’na ulaşmıştı. Diğer yıllarda alınan başarılar ise şu şekilde oldu:
2013-2014: İstanbul ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu
2014-2015: İstanbul ve Türkiye ikinciliği
2015-2016: İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü
2016-2017: İstanbul ikinciliği ve Türkiye dördüncülüğü
2017-2018: İstanbul ikinciliği ve Türkiye dördüncülüğü

BASKETBOLUN BAŞINDA MARKA BİR İSİM: SEAD OK
Okulun basketbol koordinatörlüğü görevini; Çavuşoğlu Koleji’nde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım Sorumlusu Kerem Tunçeri ve Anadolu Efes A Takım İdari Menajeri Özgür Alyüz ile basketbola başlayan ve uzun yıllar hem yurt içi hem de yurt dışında bu sporu icra eden Sead Ok yapıyor...

Evyap Koleji yeni Furkanlar yetiştirmeye devam ediyor


ÜÇOKLAR İLE GENÇ YILDIZ ADAYLARI EMİN ELLERDE
Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi Basketbol Takımı’nın antrenörlüğünü de yine Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden Gökhan Üçoklar yürütüyor. Geçmişte 170 defa milli formayı giyen ve Galatasaray A Takım İdari Menajerliği görevini yürüten Üçoklar, uzun zamandır Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor.

İNGİLİZCE VE İSPANYOLCA EĞİTİMİ VERİLİYOR
Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi’nde eğitim alan gençler, yoğun maç ve milli takım kampları sebebiyle kaçırdıkları dersleri, bire bir özel eğitimlerle telafi etme şansı buluyor.

Özel sınıfta toplanan sporcuların eğitimlerini ihmal etmemeleri sağlanırken, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca dil öğretimi de almaları sağlanıyor.

CEO MEHMET EVYAP, TAKIMLA İÇ İÇE...
Ayrıca Evyap Holding CEO’su Mehmet Evyap da, okulun spor salonunda sık sık basketbol antrenmanlarına katılıyor. Evyap, gençlere asıl önemli olanın şampiyonluklar değil, karakter gelişimi olduğunu aktarıyor.

Takımın şampiyon olamaması veya ciddi bir başarı elde edememesi durumunda ya da olası sakatlık hâlinde, gençlerin her daim arkalarında olduklarını, burslarının kesilmeyeceğini belirten CEO Mehmet Evyap, geçen sezon Eskişehir Basket forması giyen ve ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalan okulun eski mezunu Mehmet Alemdaroğlu’nu da özel olarak Chicago’ya yollayıp tedavisini başlattı.

2021’DE ŞAMPİYONLUK VE KULÜPLEŞME HEDEFLERİ...
Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi’nin öncelikli hedefi ise, 2021 yılında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edip, altın madalyayı kazanmak...

Bu hedef için temellerini 2017 yılında attıkları kadrolarına çok güvendiklerini belirten Sead Ok, Gökhan Üçoklar ile Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi Selçuk Erdem, “Hedefimiz 2021’deki Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek ve çok arzuladığımız kupayı okulumuz aracılığıyla ülkemize getirmek... Ayrıca yönetim kurulumuzun desteğini alarak, okul sporlarına yaptığımız yatırımın benzerini kulüpleşerek de sürdürmek istiyoruz” dedi.

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