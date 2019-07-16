Evren Korkmaz, Adanaspor'da! | Transfer haberleri...
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, stoper Evren Korkmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Hollanda 1. Ligi'nde ekiplerinden VVV-Venlo'da forma giyen 22 yaşındaki Evren'in, Adanaspor Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim ve Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada, Evren Korkmaz'ın burada kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
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