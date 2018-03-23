Evren Göz Galatasaray'da!
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına son veren NTV Spor'dan ayrılan muhabir Evren Göz, Galatasaray'ın medya direktörü oldu
NTV Spor'dan ayrılan muhabir Evren Göz, Galatasaray'da önemli bir göreve getirildi.
Sarı kırmızılı kulüp medya direktörlüğü bölümüne önemli bir takviye yaptı.
Galatasaray Kulübü, NTV Spor'un kapanması ile birlikte Doğuş Medya Grubundan ayrılan Evren Göz'ü kadrosuna kattı.
Evren Göz, artık Galatasaray medya direktörlüğünde görev yapacak.
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