Evra tamam dedi, Terim'i bekliyor

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in mutlak takviye beklediği ve çözüm aradığı sol bek pozisyonu için 1 değil, tam 3 önemli gelişme birden yaşandı. Yönetim ve Terim bu konuda önemli hamlelerde bulunurken, gündemdeki Patrice Evra’dan da olumlu haberler geldi. İşte sol bek transferindeki son gelişmeler:

Galatasaray’ın hazirandan bu yana kadrosuna katmak istediği Asamoah için hafta başında Juventus ile tekrar temasa geçildi. Ancak İtalyanlar, Ganalı futbolcuyu ocak ayında kesinlikle bırakmayacaklarını yineledi.

Marsilya’nın bıraktığı ve bonservisi elinde olan Evra, G.Saray’ın ısrar ettiği 6 aylık sözleşme şartını da kabul etti. Gomis ile görüşüp Galatasaray hakkında bilgi alan Evra, sarı kırmızılı kulübün ısrarlı “6 aylık sözleşme” şartına “Tamam” derken, 1 yıllık opsiyon talebinden de vazgeçti.

Evra’dan olumlu yanıt gelince Galatasaray Kulübü somut adım atıp sözleşme şartlarını konuşmadan önce Terim’in kararı için beklemeye geçti. Evra’yı mercek altına alan Terim’in ise kafasında bu oyuncuyla ilgili soru işaretleri olduğu için şimdilik bu transferi beklemeye aldığı öğrenildi.

Galatasaray, sol bek için ‘son çare’ olarak gördüğü Carole ve Sevilla’dan da iyi haber aldı. Sol bek alternatifleri arasına alınan Carole’ün ocak ayında Galatasaray’a geri dönebileceği kendisine iletildi. Oyuncu da bunu kabul ettiğini belirtti.