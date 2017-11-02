Evra maçtan önce kırmızı kart gördü

Mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayan Patrice Evra, taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan Fransız yıldız, bu hareketinin ardından takımını maç başlamadan yalnız bıraktı. Evra'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte Marsilya maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.
Patrice Evra UEFA Avrupa Ligi tarihinde maç başlamadan kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.