Evkur Yenimalatyaspor'da çifte imza

Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin'in River Plate ekibinden Ekvadorlu milli stoper Arturo Mina ile 3+1 yıllık, Almanya'nın Hamburg takımından Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Wyndham Grand Otel'de düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Adil Gevrek, futbol şube sorumlusu Burak Çakır, yeni transfer Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş katıldı.

Adil Gevrek toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu transfer, bizim için zor oldu. Futbol şube sorumlumuz Burak Çakır, çok büyük çaba harcadı. Kendisini geçen sene izlemiştik. Evkur Yeni Malatyaspor ve Türkiye için önemli bir transfer. Mina, Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu.

Mina'yı uzun süredir izliyoruz. Kendisine inanıyorum. Bana göre önemli bir stoper. Malatya'da daha büyük başarıya imza atacağına ve Avrupa'da ses getireceğine inanıyorum. Yıldız oyuncu olmasının yanında karakterli olması çok önemli. Takımımızdaki bütün futbolcular, çok iyi bir karaktere ve ahlaka sahip. İyi ve karakterli bir takımımız var. Transfer sezonu devam ediyor. Bir önemli forvet, iki de Türk oyuncu alacağız" dedi.

Başkan Gevrek ayrıca, Arturo Mina'nın daha yüksek tekliflere rağmen kendilerini seçtiğini söyledi.



Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki savunma oyuncusu Mina ise, "Yeni Malatyaspor, daha önce beni izlemişti ve başkanımızla görüşmeleri sürdürüyordum. Kendisine söz verdim. Takımımızın özverili ve güzel bir takım olduğunun farkındayım. İyi bir teknik direktör, iyi ve azimli bir takım var. Kendilerine söz verdiğim ve takımı başarılı bulduğum için bu kulüpte yer almaya karar verdim. Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015-2016 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımına transfer olan ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren golcü Batuhan Altıntaş da, "Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.



