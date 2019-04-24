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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor'un gözü finalde

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Evkur Yeni Malatyaspor'un gözü finalde

Tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Malatya ekibi, yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı rövanş mücadelesinde istediği skoru alarak adını finale yazdırmanın peşinde.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı yarı final rövanş mücadelesinde istediği skoru alarak adını finale yazdırmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla 8. sırada bulunan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Kupada önemli bir başarıya imza atan sarı-siyahlılar, yarı finalde Galatasaray'ı da geçip finale yükselmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı. Malatya temsilcisi, 5. turun hem ilk hem de rövanş maçında bir diğer TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede, rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. Malatya temsilcisi, çeyrek finalde İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Sahasındaki ilk maçı Barış Alıcı'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci maça avantajlı çıktı. Göztepe, rövanş karşılaşmasında normal süre ve uzatma dakikalarını 1-0 önde bitirince, tur atlayacak olan takımı penaltı atışları belirledi. Sarı-siyahlılar, penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kurdu ve yarı finale çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarı final ilk maçında ise zorlu rakibi Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti. Sarı-siyahlı ekip, yarı final rövanş maçında konuk edeceği Galatasaray'ı yenerek adını finale yazdırmaya çalışacak.

Evkur Yeni Malatyasporun gözü finalde

- Kupada 11 gol attı, 4 gol yedi

Evkur Yeni Malatyaspor, kupa mücadelelerinde rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde 4 gol gördü. Sarı-siyahlıların kaydettiği 11 golden 3'üne Danijel Aleksic imza attı. Kupada Aleksic'i ikişer golle Eren Tozlu ve Barış Alıcı, birer golle de Ahmet Ildız, Khalid Boutaib, Michael Pereira ve Ömer Şişmanoğlu izledi.

- Gündüz: "Finale yükselmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı performans sergileyerek yarı finale kadar yükseldiklerini söyledi. Ligde son dönemde istedikleri sonuçları elde edemeseler de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Gündüz, yarı final rövanş maçında ağırlayacakları Galatasaray'a karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade etti. Gündüz, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek bir hedefimizi daha gerçekleştirmek istiyoruz. Rakiplerimize de başarılar diliyorum. Finale kalmak ve kupayı kazanmak için oynayacak olmak Evkur Yeni Malatyaspor için son derece anlamlı. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Bu ay içerisinde Galatasaray
ile iki defa oynadık ve kazanamadık. Bu anlamda evimizde oynayacağımız maçı kazanarak son derece güzel bir sonuç almış olacağız. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazanan Türk futbolu olsun." Karşılaşmada desteğe ihtiyaçları bulunduğunu anlatan Gündüz, taraftarları bu maçta mutlaka yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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