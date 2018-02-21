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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ve Khalid temkinli
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Futbol
21.02.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ve Khalid temkinli

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Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Khalid Boutaib, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki zorlu Kardemir Karabükspor maçından puan veya puanlar almak için temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

"SÜPER LİG'DE 2'NCİ YARILAR HER ZAMAN ZORLU GEÇİYOR"

Adem Büyük ve Khalid Boutaib, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın sol kanat oyuncusu Adem Büyük, aldıkları puanlardan dolayı rahatlama hissi olduğunu vurgulayarak, "O yüzden bazı şeylerin tam olarak farkına varmamız gerekiyor. Kesin olarak rahatlık değil de, birazcık da olsa alt sıralardan uzaklaşıp yukarıya yaklaştığımız zaman psikolojik olarak etkileniyor olabiliriz. Bursaspor maçında çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Pozisyona girmeye zorlandık çünkü onların bizden görünüş olarak daha fazla kazanmaya ihtiyacı vardı. Biz deplasmanda oynuyorduk ve 1 puan bizim için de değerliydi. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin, bunu her zaman söylüyoruz, bu iç sahada da geçerli. Dışarıda aldığımız 1 puan çok değerliydi. Sıkıntılı haftalara gireceğiz, önümüzde çok önemli maçlar var. Hem üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız, alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bu haftada kendi sahamızda Karabük'le karşılaşacağız. Açıkçası çok zor bir maç olacak. Karabükspor bir çok oyuncusunu kaybetmiş ama hafife almamak lazım. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Rakibimizi ciddiye alarak 3 puan istiyoruz. Alacağımız o 3 puan da üst sıralar adına bizim için çok önemli olacak. Bugünden itibaren o maç için de hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapmaya başlayacağız. Umarım tekrar bir seri yakalamak adına Karabükspor maçı başlangıç olur. Biz sonuna kadar güveniyoruz. Bazen sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Umarım tekrar bir serinin başlangıcı olur Karabük maçı. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Bu tür maçlar her zaman zorlu geçer, onların kaybedecek çok fazla şeyleri yok" dedi.

"KARABÜKSPOR'U YENİP 3 PUAN ALMAMIZ LAZIM"

Takımın forvet oyuncusu Khalid Boutaib ise, takımlarında çok kaliteli oyuncuların olduğunu, ileriki haftalarda daha iyi bir sonuç elde etmeleri için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sahaya çıktığı zaman her şeyi unutan bir futbolcu olduğunu kaydeden Khalid, şöyle dedi:

"Sahadayken fazla bir şey duymuyorum. Tabi 2008'den beri biraz kale önünde başarısızlığım var. Daha çok çalışıp onu düzelteceğim inşallah. Puan durumuna bakıldığı zaman hepsinin önündeyiz. Ama tabii ki bir an önce o puanları toplayıp onlardan kopmaya çalışacağız çünkü büyük maçlar geliyor yakında, iyi rakipler gelecek. Onun için bir an önce üst taraflara doğru çıkmamız gerekiyor. Bursa'daki 1 puanın anlamı olması için bizim Karabük'ü yenip 3 puan almamız lazım."

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