Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı

Evkur Yeni Malatyaspor'un Divan Kurulu Başkan Vekili Naci Şavata, Divan Kurulu'nun bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Tüzüğü yaptık. Tüzük kamuoyunda tartışılır hale geldi, bu da hoşumuza gitti. Öyle gece gelip de sabah aday olma dönemleri artık bitti. Üye olmadan hiçbir organa seçilmeniz mümkün değil. Malatya'ya hizmet etmeyi kafaya koyduysak, üzerine basarak söylüyorum; Ocak ayında mutlaka üyelik için müracaat edin. Bununla ilgili Sicil Kurulu yetkili. Giriş ve yıllık aidat 100 TL. Yıllık aidatını yatırmamış kişi, seçme ve seçilme hakkına haiz değildir. Üyesiniz ama aidatınızı Nisan ayının sonuna kadar yatırmadınız, o zaman yapılacak seçimde aday olamazsınız. 'Ben üyeyim, aday olurum' diye ısrar ettiğinizde, son iki yıllık aidatını ödemiş yani aidat borcunuz olmayacak" diye konuştu.



“Beş yılı tamamlamamış kulüp üyelerinin başkanlık için 500 bin TL yatırması gerekiyor”

Adaylıklar ile ilgili de açıklamada bulunan Şavata, "Aday adayı olduğunu açıklayan kardeşlerimizden Şevket Salik, şahsen benimle görüştü. Diğerleriyle ben görüşmedim. Kendisine ilk olarak üye olup olmadığını sordum. 'Üye değilim' dedi. 'O zaman aday olamazsınız' dedim. Sanki ben engelliyormuşum gibi bir hava esti. 'Bir şey yapabilir miyiz, hatta 500 bin TL'yi yatırayım' dedi. Ben de 'Yapma, yazık olur. Bağış adı altında yatırdığınız parayı geri alma lüksünüz de yok' dedim. Aday olamazsınız bile bu parayı geri alamıyorsunuz. Yetkili arkadaşlarımıza müracaat edilmiş, beş günlük sürede ilanın WEB sayfasından yayınlanması gerekiyor. Kulübe 1 kişi ihraç 561 kişi üye. 561 kişi kongreye katılabilecekler ama bunun aidat vereni seçme ve seçilme hakkına haiz. 337 ya da 350 kişi. Biz seçimi tek aday da olsa kapalı sistemde uygulamaktan yanayız, onu da kulüp yetkililerine bildirdik. Onun için de tüzükte renk seçimi var. Çarşamba günü saat 18.00'de kulüp binasında aday olmak isteyen kardeşlerimiz varsa yönetim kurulu listelerini sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar Sicil Kurulu'na iletecekler. Seçilmeye haizler mi, kıdemleri tamamsa 50 imza yetiyor, para ödemelerine lüzum yok. Beş yılı tamamlamamış kulüp üyeleri de başkan için 500 bin TL, yönetim kurulu asil üyeleri için ilk aşamada 50 bin TL, seçildikten sonra bir 50 bin TL, yedekler için de 20 bin TL para yatırması lazım Çarşamba akşamı 17.00'a kadar. Ondan sonra da 18.00'deki kuraya geldiğinde Sicil Kurulu onun kongreye katılıp katılmayacağına karar verecek ve renk seçimine geçilecek. Biz de divan olarak yetkili değiliz, gözlemci olacağız" dedi.



