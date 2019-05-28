Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEvkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı
GeriFutbol Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
28.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı

Evkur Yeni Malatyaspor'un Divan Kurulu Başkan Vekili Naci Şavata, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde Evkur Yeni Malatyaspor'un Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylarının tüzüğe göre yerine getirmekle zorunlu oldukları koşullarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Divan Kurulu Başkan Vekili Naci Şavata, Divan Kurulu'nun bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Tüzüğü yaptık. Tüzük kamuoyunda tartışılır hale geldi, bu da hoşumuza gitti. Öyle gece gelip de sabah aday olma dönemleri artık bitti. Üye olmadan hiçbir organa seçilmeniz mümkün değil. Malatya'ya hizmet etmeyi kafaya koyduysak, üzerine basarak söylüyorum; Ocak ayında mutlaka üyelik için müracaat edin. Bununla ilgili Sicil Kurulu yetkili. Giriş ve yıllık aidat 100 TL. Yıllık aidatını yatırmamış kişi, seçme ve seçilme hakkına haiz değildir. Üyesiniz ama aidatınızı Nisan ayının sonuna kadar yatırmadınız, o zaman yapılacak seçimde aday olamazsınız. 'Ben üyeyim, aday olurum' diye ısrar ettiğinizde, son iki yıllık aidatını ödemiş yani aidat borcunuz olmayacak" diye konuştu.

“Beş yılı tamamlamamış kulüp üyelerinin başkanlık için 500 bin TL yatırması gerekiyor”
Adaylıklar ile ilgili de açıklamada bulunan Şavata, "Aday adayı olduğunu açıklayan kardeşlerimizden Şevket Salik, şahsen benimle görüştü. Diğerleriyle ben görüşmedim. Kendisine ilk olarak üye olup olmadığını sordum. 'Üye değilim' dedi. 'O zaman aday olamazsınız' dedim. Sanki ben engelliyormuşum gibi bir hava esti. 'Bir şey yapabilir miyiz, hatta 500 bin TL'yi yatırayım' dedi. Ben de 'Yapma, yazık olur. Bağış adı altında yatırdığınız parayı geri alma lüksünüz de yok' dedim. Aday olamazsınız bile bu parayı geri alamıyorsunuz. Yetkili arkadaşlarımıza müracaat edilmiş, beş günlük sürede ilanın WEB sayfasından yayınlanması gerekiyor. Kulübe 1 kişi ihraç 561 kişi üye. 561 kişi kongreye katılabilecekler ama bunun aidat vereni seçme ve seçilme hakkına haiz. 337 ya da 350 kişi. Biz seçimi tek aday da olsa kapalı sistemde uygulamaktan yanayız, onu da kulüp yetkililerine bildirdik. Onun için de tüzükte renk seçimi var. Çarşamba günü saat 18.00'de kulüp binasında aday olmak isteyen kardeşlerimiz varsa yönetim kurulu listelerini sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar Sicil Kurulu'na iletecekler. Seçilmeye haizler mi, kıdemleri tamamsa 50 imza yetiyor, para ödemelerine lüzum yok. Beş yılı tamamlamamış kulüp üyeleri de başkan için 500 bin TL, yönetim kurulu asil üyeleri için ilk aşamada 50 bin TL, seçildikten sonra bir 50 bin TL, yedekler için de 20 bin TL para yatırması lazım Çarşamba akşamı 17.00'a kadar. Ondan sonra da 18.00'deki kuraya geldiğinde Sicil Kurulu onun kongreye katılıp katılmayacağına karar verecek ve renk seçimine geçilecek. Biz de divan olarak yetkili değiliz, gözlemci olacağız" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Evkur Yeni Malatyaspor’da seçim heyecanı
Mehmet Topal: "Oluşturulan algı, yapanların istediği şekilde sonlanmayacak"
Antalyaspor’da hayal kırıklığı: Tarık Çamdal 
Nihat Özdemir'den VAR kayıtları açıklaması: "Hesabını sorarız"