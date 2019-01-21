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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur

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Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynadıkları Göztepe karşılaşmasının seyir açısından güzel bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında oynanan ilk maçlar, bize ikinci yarının ne kadar zor geçeceğini gösterdi. İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Göztepe karşısında futbolcularımızın sergilediği oyun ile mücadeleleri bizi mutlu etti. Ligin ilk yarısını sıralama ve puan olarak iyi yerde bitirdik. İlk yarıdaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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