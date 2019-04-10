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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.04.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertaç Özbir ve Murat Akça affedildi

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertaç Özbir ve Murat Akça affedildi

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz günlerde teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Murat Akça affedildi.

Yaklaşık 1 aydır kadro dışı cezası aldıkları için takımdan ayrı çalışan Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın, Teknik Direktör Erol Bulut’un raporuyla affedildiği ifade edildi. 2019 Mayıs ayında sözleşmeleri bitecek olan ikilinin, affedilme kararının kendilerine iletilmesinin ardından takımla birlikte yaptıkları çalışmalardaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertaç Özbir ve Murat Akça affedildi

Öte yandan Yeni Malatyaspor, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Erol Bulut nezaretine yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen defans oyuncusu Mustafa Akbaş’ın da tamamen iyileştiği, Alanyaspor maçında forma verilmesi halinde oynayabileceği bildirildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.

"Bizi takip ediyorlar"Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, gazetecilere açıklamada bulundu. Bulut, bir basın mensubunun, "İtalyan ekibi Fiorentina'nın sizinle ilgilendiğine yönelik haberler yer alıyor. Bu konudan bilginiz var mı?" sorusunu Bulut, şöyle cevap verdi: "Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var" dedi.
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Erol Bulut: Fiorentina 6-7 maçtır bizi takip ediyor
Erol Bulut: Fiorentina 6-7 maçtır bizi takip ediyor

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertaç Özbir ve Murat Akça affedildi

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