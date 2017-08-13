Evkur Yeni Malatyaspor yabancılarıyla güldü!

STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Süleyman Özay (xxx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien (xxxx) - Yalçın (xxxx), Murat Yıldırım (xxx)Dk.73 Pereırıra xxx) Khalid (xxx), Nacer (xxxxx)(Dk.65 Aytaç xxx), Eren (xxx), Azubuike (xxxx), Cissokho (xxxx), İssam (xxx), Murat Akça (xxx), İssıar Dıa (xxxx)(Dk.85 Dening)
OSMANLISPOR: Zydrunas (xxx) - Avdıja (xx), Sedar (xx), Adewole (xx)(Dk.74 Tonia xxx) Andreas, (xxx), Pinto (xx) Hasan (xx)(Dk.59 Musa xx), Tugay (xx), Uminu (xxx), Numan (xx), Thıevy (xxx)(Dk.59 Mehmet xxx)
GOLLER: Dk.10 Khalid, Dk.54 Nacer, Dk.77 Khalid (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.90 Adreas (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Tonia (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Tiago, Numan, Andreas (Osmanlıspor) Perreira (Yeni Malatyaspor)
Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor sezonun ilk haftasında karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi oldu. Henüz 10. dakikada ev sahibi ekibin yeni transferi Khalid Boutaibattoğı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda ortada bir oyun hakimdi. Gelişen ataklarda gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda da Sarı-Kırmızlılar'ın etkili oyunu devam etti. Konuk ekip ise dağınık bir görüntü sergiledi. Lige henüz hazır olmadığı görüldü. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Malatyaspor'da Dia yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barazite golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Gol için ileriye daha çok çıkan Osmanlıspor geride boşluklar verdi. Hızlı gelişen atakta geride az adamla yakalanan Osmanlıspor kalesinde bir bir gol daha gördü. Dia'nın ortasında Boutaib topu ağlara gönderdi. Kendisnin 2 takımının 3. golünü kaydederek takımını rahatlattı. Maçın son saniyelerinde Osmanlıspor'da Maxsö attığı golle durumu 3-1 yaptı. Bu gol Temdit golü oldu ve golle birlikte maç sona erdi. Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.