Evkur Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Malatya ekibinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
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