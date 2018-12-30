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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: IHA - Fotoğraf: Depo Photos
30.12.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor o ismin peşinde!

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Evkur Yeni Malatyaspor o ismin peşinde!

Doğu Anadolu temsilcisi Sadık Çiftpınar’ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş’ı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken E.Y. Malatyaspor, devre arası transfer döneminde de en çok hareketlilik yaşanan kulüpler arasında yer alıyor. Takımın genç stoperi Sadık Çiftpınar’ı transfer etmek için Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe’nin de devreye girmesinin ardından Malatyaspor, savunmaya takviye için arayış içerisine girdi. Sadık’ın devre arasında bu iki ezeli rakipten birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı yönetim ise genç stoperin yerini son olarak Trabzonspor’un formasını giyen Mustafa Akbaş ile doldurmak istediği öğrenildi. 

Djédjé iddiası

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen E.Y. Malatyaspor’da yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetimin transfere hız verdiği öğrenildi.

Devre arasına girilmesiyle birlikte transfer söylentileri her geçen gün artmaya başladı. Sadık Çiftpınar’ın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Malatyaspor’un gündemine, MKE Ankaragücü’nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djédjé’yi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği iddia edilen Brice Dja Djédjé için henüz bir girişimde bulunulmazken, Ankaragücü’nün bu transferden en az 2,5 milyon Euro gelir sağlamak istediği öğrenildi.

MKE Ankaragücü ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 10 karşılaşmada forma giydi ve 840 dakika sahada kaldı.

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