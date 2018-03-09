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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriMalatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten bilet açıklaması!
Futbol Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten bilet açıklaması!
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Futbol
dha
09.03.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten bilet açıklaması!

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Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek’ten bilet açıklaması!

EVKUR Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek, bilet fiyatlarının pahalı olduğu düşünen sarı- kırmızı taraftarlara seslenerek, "Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç. Burada artık mesele 3-5 lira bir katkı sağlamanın dışına çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında pazar günü evinde ağırlayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarına, her iki takımın taraftarı da tepki göstermişti. Konu ile ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Gevrek, Süper Lig takımları arasında en ucuz fiyat uygulamasını uyguladıklarını dile getirdi. Gevrek, şöyle dedi: "Taraftarlarımız bunu çok iyi biliyor. Bu konuda fiyatlarımız çok uygun ve çok ucuzdu. Bununda sebebi yeni çıkan bir takım, yeni bir stat sebebiyle taraftarlarımız için uygun bir uygulama yaptık. Bunların içerisinde sezon başında düşündüğümüz tabii ki bu stadın bir gideri var. Türkiye’nin şartları altında, Süper Lig şartları altında bütün kulüplerde uygulanan yeni statlar ve Süper Lig’deki takımların fiyat emsalleri var bizde. Yeni olduğumuz için büyük takımlara ayrı bir fiyat uygulaması yapılacaktı. Yeni olduğu için o uygulamaya biraz geç kaldık. Bundan sonraki büyük maçlara, 4 büyük maçlara farklı bir fiyat uygulaması yapılacaktır. Bu da Fenerbahçe’yle başladı. Belki Fenerbahçe’yle başlanınca farklı anlamalar oldu. Ama tamamen burada bizim bir bilet politikasıydı. Bundan sonraki büyük takımların fiyat farklı olması için ve bunun emsalleri var. Anadolu takımlarını biliyorsunuz. Bizde ona rağmen şuan ki yapmış olduğumuz fiyat uygulamasına 50 lira, 75 lira, 100 lira ve 125 lira ama Anadolu takımları bu konuda hakikaten yine bunların içerisinde en ucuz olan takım biziz. Tabii şu tepkide haklılar ve doğru. Birden böyle 7 buçuktan 50 liraya veya 100 liraya çıkınca taraftarlarımız bu konuda tepki göstermiş olabilir ama bugüne kadar yanımızda olan taraftarımız 4 yıldır bizle beraber olan, deplasmana gelen ve 2’nci ligde dahil o stada gelen taraftarlarımızı ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu taraftarlarımız 2’nci ligde de geliyorlardı, PTT’de de geliyorlardı, süper ligde de geliyorlardı. Her yere gelen taraftarımız ve o taraftarlarımızın içinde hakikaten, gerçekten 50 lira veremeyecek taraftarlarımızın olduğunu da iyi biliyorum. Ben onları da çok iyi anlıyorum. Onlara hakta veriyorum ama bunu bilsinler ki bu uygulama onlara karşı bir uygulama değildir. Şuan 7 bin bilet satılmış ve bu 7 bin biletin içinde belki de çoğu o 2’nci ligden bugüne gelen taraftarlarımızdır."

Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu kaydeden Gevrek, "Burada artık mesela inanın 3-5 lira bir katkı sağlamanın dışına çıktı. Bu farklı bir olaya gitti ve burada bütün taraftarlarımızın artık stadı doldurması lazım. Bütün taraftarlarımızın o stadı doldurmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah ta o stadı doldururuz" diye konuştu.

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