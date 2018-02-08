Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek!
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Ligin ikinci yarısında ilk maçında Osmanlıspor'la golsüz berabere kalan sarı-siyahlılar, 19. haftada taraftarlarının önünde ise Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 20. haftada deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Chebake ile sarı kart cezalısı Adem Büyük, maçta forma giyemeyecek.
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