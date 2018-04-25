Evkur Yeni Malatyaspor hedefe odaklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEvkur Yeni Malatyaspor hedefe odaklandı!
GeriFutbol Evkur Yeni Malatyaspor hedefe odaklandı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
25.04.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor hedefe odaklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evkur Yeni Malatyaspor hedefe odaklandı!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de kalan 4 haftada en iyisini yapıp hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Beşiktaş yenilgisini unutup, önlerindeki müsabakalara odaklandıklarını aktardı.

Teknik heyet ve oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:
"Puan kayıplarımız oldu. Mesela Aytemiz Alanyaspor maçında yediğimiz gol olmasaydı, belki şimdi hiç bunları konuşmayacaktık. Ancak futbol bu. Bazı konularda şanssızlığımız üzerimizdeydi. Osmanlıspor maçını deplasmanda kazanmamız gerekiyordu ama berabere kaldık. Aytemiz Alanyaspor maçında verilmeyen penaltımız var. Yine Atiker Konyaspor ile yaptığımız ilk maçta verilmeyen golümüz var ama bunlar bir bahane değil. Diğer takımlara da bu tür şeyler oluyor. Bunlar oldu ve bitti. Şimdi önümüzde 4 maçımız daha var. Bu maçlarda en iyisini yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Bugünden itibaren benim takımım için o dönem başlıyor. Bu hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağız. Bu maç, 40 puanın üzerine çıkacağımız bir karşılaşma."

Bulut, bir basın mensubunun Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylarla ilgili sorusuna, "Teknik direktörler olsun, futbolcular olsun, başkanlar olsun, yöneticiler olsun medya mensupları olsun, biz Türk futbolunu iyi yerlere nasıl
getiririz onun peşinde olmamız lazım. Hep eskiye dönüp, 'Orada şöyle olmuş,
burada böyle olmuş.' demenin gereği yok. Nasıl Türk futbolunu ilerletebiliriz düşünmemiz lazım. Hep markadan bahsediyoruz. Bu markayı nasıl geliştirebiliriz onu düşünmemiz lazım." yanıtını verdi.

AKHİSARSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş müsabakasının ardından bir günlük izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanarak Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Hafif sakatlıkları bulunan Okechukwu Godson Azubuike ile Khalid Boutaib, antrenmana katılmazken, Beşiktaş karşılaşmasında aldığı darbeye bağlı hafif ağrıları bulunan Michael Pereira ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mustafa Pektemek kimdir, nereli?

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?

Şekip Mosturoğlu kimdir kaç yaşında?

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?