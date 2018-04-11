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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
11.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı!

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Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı!

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Aytaç Kara ve Aly Cissokho, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor.

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 1-0 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir maçını unutarak bu hafta sahalarındaki Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandıklarını aktaran Aytaç, şunları kaydetti:
"Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Gençlerbirliği kümede kalma mücadelesi veren bir takım ama Galatasaray'ı yenebiliyor. Ligde neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bütün takımlar için bu böyle, Aytemiz Alanyaspor da o takımlardan biri. Aytemiz Alanyaspor burada galip gelmek için sahaya çıkacak. Çünkü altlarda çok önemli mücadele var. Bu mücadelenin içinde biz de varız. Bizim için lig daha bitmedi. Önümüzde zorlu 6 hafta var. Kalan maçları istediğimiz şekilde değerlendirmemiz lazım."

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CİSSOKHO: "3 PUAN ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"

Takımın sol beki Aly Cissokho ise Medipol Başakşehir'in iyi oyunculara sahip, teknik kapasitesi yüksek bir takım olduğunu belirterek, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Küme düşme potasındaki takımlar ile aralarında 9 puanın bulunduğuna değinen Cissokho, "Hocamızın dediği gibi ciddiyete ve disiplinli çalışmaya devam etmeliyiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Alanyaspor karşılaşması bizim için çok önemli, 3 puan almamız gereken bir maç. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Aytemiz Alanyaspor karşısında alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak." diye konuştu.
Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve taktik çalıştı.

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