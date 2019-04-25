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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Gözler şimdi final biletini alacak takımın belli olacağı bu kritik müsabakada. Peki, Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Bu sezon 57. kez düzenlenen kupanın yarı final rövanşında, bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray finale çıkmak için sahada mücadele edecek. İşte, Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına ilişkin tüm detaylar...

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu akşamki müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.

Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Öte yandan, Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

23. FİNALİN PEŞİNDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

BU SEZONKİ 4. MAÇ

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak. Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.

İLK FİNALİST AKHİSAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenen son şampiyon Akhisarspor, finale çıkan ilk takım oldu.

İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.

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