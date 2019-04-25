Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Gözler şimdi final biletini alacak takımın belli olacağı bu kritik müsabakada. Peki, Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Bu sezon 57. kez düzenlenen kupanın yarı final rövanşında, bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray finale çıkmak için sahada mücadele edecek. İşte, Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına ilişkin tüm detaylar...
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu akşamki müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.
Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Öte yandan, Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
23. FİNALİN PEŞİNDE
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.
BU SEZONKİ 4. MAÇ
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak. Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.
İLK FİNALİST AKHİSAR
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenen son şampiyon Akhisarspor, finale çıkan ilk takım oldu.
İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.
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