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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.05.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor Ali Ravcı ile çıkışa geçti

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Evkur Yeni Malatyaspor Ali Ravcı ile çıkışa geçti

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 31. haftasında Akhisarspor’u 2-0 yenerek oynadığı 2 maçını da kazandı.

Erol Bulut’un ayrılmasından sonra göreve gelen Ali Ravcı ile 2 haftada 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, Avrupa hedefine 1 adım daha yaklaştı. Puanını 44 yapan Malatya ekibi, ligde kalan son 3 hafta öncesinde önemli bir çıkış yakaladı. Akhisar karşısında aldığı galibiyetle taraftarının yüzünü güldüren Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının da ilk galibiyetine imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor ligin 32. Haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Öte yandan Akhisar galibiyetiyle ilgili açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, Avrupa hedefi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Son 2 haftada aldıkları 6 puanla önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Gündüz, “Takımımız 2 haftada 6 puan toplayarak Avrupa hedefimizi yeniden güçlendirdi. Tabi burada hocamız Ali Ravcı’nın hakkını teslim etmemiz lazım. Malatyalı bir teknik adam olan hocamız yönetimimizin kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu anlamda takımın başında Malatyalı bir teknik adamın olması alınan galibiyetleri daha da anlamlı kılıyor. Takımımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. İnşallah kalan haftaları da en iyi şekilde geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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