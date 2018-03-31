Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEvkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı
GeriFutbol Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
31.03.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike (Dk. 69 Gilberto), Pereira (Dk. 85 Dening), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Boutaib
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Milinkovic), Luccas Claro, Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 46 Manu), Sessegnon, Skuletic (Dk. 69 Serdar Özkan)
Goller: Dk. 9 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 70 Pereira, Dk. 81 ve 90 2 Gilberto (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 32 Khalili (Gençlerbirliği)

Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliğini dağıttı


İŞTE MAÇIN GOL DAKİKALARI!
9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Skuletic'in kafayla indirdiği topla buluşan Sessegnon, Cissokho'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 
33. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aytaç Kara geçti. Aytaç'ın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Hopf'un kapattığı köşeden filelere gitti: 1-1.
70. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Chebake, ceza sahasına ortasını yaptı. Pereira'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
81. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta hareketlenen Cissokho, ceza sahasına ortasını gönderdi. Ceza alanında topu kontrol eden Gilberto'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor dördüncü golü buldu. Ani atak sonucunda aldığı topla hareketlenen Rahman Buğra'nın pasını Gilberto'ya verdi. Gilberto'nun sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Joshua Parker maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, gecenin programı

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Özbek'ten bomba sözler: Ölürsem vasiyetim şudur; G.Saray'a...