Evkur Yeni Malatya evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike (Dk. 69 Gilberto), Pereira (Dk. 85 Dening), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Boutaib
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Milinkovic), Luccas Claro, Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 46 Manu), Sessegnon, Skuletic (Dk. 69 Serdar Özkan)
Goller: Dk. 9 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 70 Pereira, Dk. 81 ve 90 2 Gilberto (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 32 Khalili (Gençlerbirliği)
İŞTE MAÇIN GOL DAKİKALARI!
9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Skuletic'in kafayla indirdiği topla buluşan Sessegnon, Cissokho'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
33. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aytaç Kara geçti. Aytaç'ın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Hopf'un kapattığı köşeden filelere gitti: 1-1.
70. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Chebake, ceza sahasına ortasını yaptı. Pereira'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
81. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta hareketlenen Cissokho, ceza sahasına ortasını gönderdi. Ceza alanında topu kontrol eden Gilberto'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor dördüncü golü buldu. Ani atak sonucunda aldığı topla hareketlenen Rahman Buğra'nın pasını Gilberto'ya verdi. Gilberto'nun sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
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