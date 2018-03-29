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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.03.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Evkur Malatya için her maç ateşten gömlek!

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Evkur Malatya için her maç ateşten gömlek!

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, 'küme düşme' cümlesini kendi aralarında hiçbir şekilde konuşmadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz 2 maç var, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları. Şimdi kaybedilen bu maçların üzerinden çok fazla kıyamet senaryosu üretmenin bir anlamı yok. Neticede Fenerbahçe, Trabzonspor'a kaybettiniz. Bizim tek üzüntümüz onları iyi olmayan günlerinde yakaladık. Fenerbahçe'den de, Trabzonspor'dan da puan alabilirdik. Hatalar yaptık ama futbol bu olabilir. Hatalarımız neticesinde mağlup olduk. Biz hatalarımızla ilerleme kaydedeceğiz. Ne kadar bunların farkına varıp hatalarımızı düzeltirsek başarıya o şekilde ulaşacağız. Onun için bu olayı çok fazla büyütmenin bir anlamı yok. Çünkü bu haftaya kadar 34 puana getiren elimizdeki mevcut oyunculardır. Bunlar da saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Bizim onlara olan inancımızı, güvencimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar" dedi.

Maç Sonucu Bahsini Seç

"KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MAÇ"
Yeni bir haftaya Gençlerbirliği maçıyla girdiklerini ifade eden Ravcı, "Her hafta zor geçiyor. İster ligin üstündeki takımlarla oynayın, ister alttaki takımlarla oynayın her maç ateşten gömlek gibi. Bunun bilincindeyiz, oyuncularımız da bunun bilincinde. Arada bir kazalar falan oluyor. Takılıp kalmamak lazım. Oturup güneş battı diye ağlayacak halimiz yok. Güneş doğduğunda tekrar geri ne yapacağımıza karar vermek zorundayız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerbirliği maçı önemli bir maç. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Hem taraftarımızı mutlu etmek adına, hem de onların tekrar geri stada gelmesi adına" şeklinde konuştu.

"BİZ TARAFTARSIZ BİR HİÇİZ"
Ravcı, hep sözlerine başlarken 'Yeni Malatyaspor'un büyük taraftarı' diye bahsettiğini kaydederek, "Onlar hakikaten büyük taraftar ve bu kulübün gerçek sahibi de Malatyaspor'un taraftarıdır. Ben belki yaş olarak bazılarından büyüğüm, bazılarından küçüğüm, hem onların kardeşleri, hem de ağabeyleri olarak onlardan bir ricam var. Evet, belki bazı şeylere kızmış olabilirler, sinirlenmiş olabilirler ama onlar bu kulübün gerçek sahibi. Burada kişiler gelip geçicidir. Bizler profesyoneller, çalışanlar gelip geçiciyiz. Yeni Malatyaspor Kulübü var olduğu müddetçe kulübün gerçek sahibi de her zaman taraftar olacaktır. Şahıslara takılıp kalmasınlar. Şahıslara olan kızgınlıklar, kırgınlıklar yüzünden takımlarını sahipsiz bırakmasınlar. Bizim şu anda her şeyden fazla taraftara ihtiyacımız var. Biz onlarsız bir hiçiz onu söyleyeyim. Bizi bundan sonraki maçlarda, özellikle Gençlerbirliği ve ondan sonraki maçlarda bizi kendilerinden mahrum bırakmasınlar. Çünkü bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Küslükleri, kırgınlıkları bir kenara bıraksınlar ve takımlarına sahip çıksınlar. Bizler belki bugün profesyonel olarak bu gömleği giymişiz ama bizler de taraftarız. Yarın öbür gün bu gömleği üzerimizden çıkarttığımızda aynı şey bizim için de geçerli. O yüzden benim onlardan ricam, bir süre kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bıraksınlar ve takımlarına sahip çıksınlar. En iyi şekilde desteklesinler. Ben onların bu takımı, bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Çünkü gerek içerideki maçlarda, gerek deplasmandaki maçlarda, yenildiğimiz maçlardan sonra takımı çağırıp alkışlayıp, bağırlarına basıyorlarsa bu onların kulübe olan gerçek sevgilerinin bir göstergesidir. Bu sevgiden bu kulübü, bu takımı mahrum bırakmasınlar. Takımlarına destek olsunlar, benim onlardan sadece ricam bu" diye konuştu.

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