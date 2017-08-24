Evin Demirhan gururumuz oldu

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 48 kiloda sporcumuz Evin Demirhan, Belaruslu rakibi Viyaleta Chyryk’ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda kadınlar 48, 53, 60 ve 69 kiloda elemeler yapılmıştı.
Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Evin Demirhan, ön eleme turunda Çinli Quin Luiying'i 8-6, ilk turda ise Hollandalı Jessica Cornelia Francisca Blaszka'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale kalmıştı.
Milli sporcu, bu turda Polonyalı Anna Lukasiak'ı 3-2 yenerken, yarı finalde karşılaştığı Rumen Emilia Alina Vuc'a ise 13-2 teknik üstünlükle kaybetmişti.
53 kiloda mindere çıkan Sümeyye Sezer Zeybek ve 60 kiloda mücadele eden Derya Bayhan ise elenerek madalya şansını kaybetmişti.