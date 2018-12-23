Everton'ın konuğu Tottenham! iddaa'nın favorisi ise...
Orta sıralarda gezen Everton, Liverpool'un kazandığı ve Manchester City'nin kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Tottenham'ı konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
- Idrissa Gueye'nin sakatlığı geçti ama son durumuna maçtan önce bir daha bakılacak.
- Hafta arası hasta oldukları için bazı antrenmanları kaçıran Richarlison ve Andre Gomes'in iyi durumda oldukları, ilk 11'de yer alacakları açıklandı.
- İlk 11 fırsatını iyi değerlendiren ve Manchester City maçında gol atan Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun'u ikinci değil, adeta üçüncü plana itti. Richarlison kanada geçiyor, Bernard ya da Walcott'tan biri daha yedekte bekleyecek.
- Serge Aurier, Mousa Dembele, Eric Dier, Jan Vertonghen ve Victor Wanyama sakat.
- 6 haftadır sahalardan uzak olan stoper Davinson Sanchez ise takımla birlikte olacak. İlk 11 kararını ise Mauricio Pochettino verecek.
- Son 3 lig maçını kazanan Tottenham, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 lig maçının ise 8'ini kazanmayı başardı.
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