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Everton'dan son dakika Cenk Tosun açıklaması: 24 saatte belli olacak

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun transferi için her şeyi yaptıklarını ve her şeyin 24 saat içinde belli olacağını söyledi.

Hürriyet Haber
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Everton'un Cenk Tosun transferinde sona gelindi. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig'de Manchester United'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından konuşan tecrübeli teknik adam, Cenk Tosun transferi hakkında da önemli ifadeleri kullandı.

HER ŞEYİ YAPTIK

Allardyce, "Cenk Tosun transferi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeterli olup olmadığı 24 saat içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun transferinde olay iddia! Pürüz...
Cenk Tosun transferinde olay iddia! Pürüz...
Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

VAZGEÇEBİLİRLER

İngiliz basınında yer alan bir habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.
Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

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