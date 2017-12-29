Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."

Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Transferin 28 milyon Euro karşılığında bittiği belirtilirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine resmi imzayı atacağı gelen haberler arasında. (Fanatik)

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