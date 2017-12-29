« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."

Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Transferin 28 milyon Euro karşılığında bittiği belirtilirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine resmi imzayı atacağı gelen haberler arasında. (Fanatik)

Evertondan Cenk Tosun açıklaması

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Transfer HaberleriPremier League

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ