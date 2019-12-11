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Futbol
11.12.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Everton'dan Ancelotti'ye yakın markaj

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Everton'dan Ancelotti'ye yakın markaj

İngiltere Premier Lig'de Everton, görevden aldığı teknik direktör Marco Silva'nın boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma başarısını gösteren Napoli'de Ancelotti'nin görevden alınması büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Napoli ile yollarını flaş bir şekilde ayıran dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, Merseyside ekibinin listesine girdi.

Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasına onay veren İtalyan teknik adamın, Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. İddiaların gerçekleşmesi durumunda Ancelotti, Eljif'ten sonra bu sefer Cenk Tosun'un hocası olacak.

Everton'un adı daha önce Vitor Pereira ile anılırken, bir dönem Fenerbahçe'de çalışan Portekizli, takımı Shanghai SIPG'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Pereira, "Everton ile adımın anılması benim için saygıdeğer ve onur duyacağım bir şey; ama kalbimdeki takım Shanghai SIPG" dedi.

Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre, Everton Ancelotti ile en kısa zamanda temas kuracak.

Evertondan Ancelottiye yakın markaj

Evertondan Ancelottiye yakın markaj

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