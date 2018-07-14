Everton'dan 22 gol! Cenk 4'ledi...
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, hazırlık karşılaşmasında ATV Irdning'i 0-22 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Everton, hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden ATV Irdning ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun takımına 4 gollük katkıda bulundu.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.
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