Everton'da ilk aday Vitor Pereira

Liverpool karşısında alınan 5-2'lik yenilginin ardından koltuğunu kaybeden Marco Silva'nın yerine görevi geçici olarak Everton efsanelerinden Duncan Ferguson yürütecek.

İLK ADAY PEREIRA

Yeni hoca arayışlarının sürdüğü Maviler'de en kuvvetli menajer adayının eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira olduğu iddia ediliyor. Sky Sports'un haberine göre Everton’ın en büyük hissedarı Farhad Moshiri’nin özellikle Vitor Pereira’yı istediği aktarılıyor.

2015-16 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam, son olarak iki sezondur görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile ilk sezonunda Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, yeni sezonu da Çin Süper Kupası’nı kazanarak açmıştı.

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