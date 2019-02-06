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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
06.02.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Everton'da gerilim yükseliyor! Marco Silva'nın Gueye kararı...

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Everton'da gerilim yükseliyor! Marco Silva'nın Gueye kararı...

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kötü bir dönemden geçiyor ve menajer Marco Silva'nın hemen hemen her kararı sosyal medyada ciddi tepki almakta...

Manchester City ile karşılaşacak olan Everton'da, Marco Silva'nın düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada ciddi yankı uyandırdı.

Kadrodaki son gelişmeleri paylaşan Silva, devre arası transfer döneminde PSG'nin gündeminde yer alan ama satışı gerçekleşmeyen Idrissa Gana Gueye hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer spekülasyonları sebebiyle aklı karıştığı iddiasıyla son 2 lig maçının kadrosunda yer almayan Gueye, Manchester City karşısında muhtemelen ilk 11'e geri dönecek ve taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Gueye'nin PSG'ye transferi için Everton yönetiminden izin çıkmayınca, Senagalli ile iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Bir taraftar, kadroda olduğunu öğrenince: 'Ağlamayı bıraktı diyorsunuz yani..."

Evertonda gerilim yükseliyor Marco Silvanın Gueye kararı...

 

Bir diğeri ise: 'Oyuncuların ayakkabılarını silmeye başlayabilir. Zaten büyük bir kulüpte olduğunu anlamalı..."

Evertonda gerilim yükseliyor Marco Silvanın Gueye kararı...

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