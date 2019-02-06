Everton'da gerilim yükseliyor! Marco Silva'nın Gueye kararı...
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kötü bir dönemden geçiyor ve menajer Marco Silva'nın hemen hemen her kararı sosyal medyada ciddi tepki almakta...
Manchester City ile karşılaşacak olan Everton'da, Marco Silva'nın düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada ciddi yankı uyandırdı.
Kadrodaki son gelişmeleri paylaşan Silva, devre arası transfer döneminde PSG'nin gündeminde yer alan ama satışı gerçekleşmeyen Idrissa Gana Gueye hakkında açıklamalarda bulundu.
Transfer spekülasyonları sebebiyle aklı karıştığı iddiasıyla son 2 lig maçının kadrosunda yer almayan Gueye, Manchester City karşısında muhtemelen ilk 11'e geri dönecek ve taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Gueye'nin PSG'ye transferi için Everton yönetiminden izin çıkmayınca, Senagalli ile iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.
Bir taraftar, kadroda olduğunu öğrenince: 'Ağlamayı bıraktı diyorsunuz yani..."
Bir diğeri ise: 'Oyuncuların ayakkabılarını silmeye başlayabilir. Zaten büyük bir kulüpte olduğunu anlamalı..."
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