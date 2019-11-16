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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...

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Everton'da Cenk Tosun'un önü açıldı! Moise Kean yolcu...

Everton'da sezon başında Moise Kean'in gelmesiyle birlikte forma şansını kaybeden Cenk Tosun, artık takımında daha fazla oynayacak.

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Juventus'tan 30 milyon euroya transfer edilen forvet Moise Kean, Everton'da beklentileri karşılayamadı. Son olarak antrenmana geç gelmesi ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan genç forvet için Everton günleri sona ermişe benziyor.

19 yaşındaki forvetin babası Jean Kean, İngiliz basınına konuşurken oğlunun İtalya'ya döneceğini belirtti.

''BU TRANSFER BİR HATAYDI''

Jean Kean, ''Oğlumu İngiltere'ye göndermek bir hataydı. Henüz çok genç ve Everton'da kendini iyi hissedemedi. Umarım en kısa sürede İtalya'ya transfer olur. Roma'nın ilgisi var, bir anlaşma sağlanabilir mi bakacağız.'' diye konuştu.

Kean'in gitmesiyle birlikte yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun'un forma giyme şansı da artmış olacak. Milli futbolcu, Kean'in arkasında yedek bekliyordu...

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