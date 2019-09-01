Everton - Wolves (Maç önü)
Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan Wolves'u konuk ediyor. Karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Schneiderlin, Gomes; Richarlison, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin
Wolves: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota
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