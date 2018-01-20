Everton West Bromwich maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Cenk Tosun oynayacak mı?)

Everton Premier Lig'de West Brom ile karşılaştığı son 10 maçta sadece bir kez yenildi. West Brom, Premier Lig'de Everton ile deplasmanda karşı karşıya geldiği son 16 maçın 10'unda gol atamadı. Eylül 1981'den bu yana ilk kez Everton ve West Brom Premier Lig'de karşı karşıya gelirken iki takımın da başında İngiliz teknik direktörler var. O dönemde Everton'ın teknik direktörü Howard Kendall, West Brom'unki ise Ronnie Allen'dı. Everton Sam Allardyce'ın teknik direktörlüğünde Premier Lig'deki ilk dört maçında 17 isabetli şut çekti ve yedi gol attı; son beş maçında ise dört isabetli şut çekebildi ve bir gol attı. Rooney Premier Lig'de maçın oynanacağı gün düşme hattında olan takımlara karşı ilk 11'de forma giydiği 58 maçta 55 gole katkıda bulundu.

Everton West Bromwich maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton, West Bromwich maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak