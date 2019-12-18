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Futbol
18.12.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Everton ve Lyon, Galatasaray'dan Nzonzi için transfer yarışında!

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Everton ve Lyon, Galatasaray'dan Nzonzi için transfer yarışında!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin transferi için Premier Lig ekibi Everton ile Lyon yarışa girdi.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da antrenman sırasındaki disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin talipleri artıyor.

İtalya basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre; Lyon, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladı.

ANCELOTTI SICAK BAKIYOR

İngiliz basını ise Lyon'un dışında Everton'ın da Fransız yıldız ile ilgilendiğini duyurdu. Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesi halinde Nzonzi transferine onay vermesi beklendiği ve sonrasında resmen harekete geçileceği belirtildi.

Ayrıca Ancelotti'nin transferde ilk hedeflerinden birinin de LA Galaxy ile sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Zlatan Ibrahimovic olduğu kaydedildi.

Merseyside ekibi Nzonzi'yi sezon başında kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncu sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuştu.

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