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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Mirror Sport / Foto: Facebook
28.01.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Everton taraftarının görüntüsü şoke etti!

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Everton taraftarının görüntüsü şoke etti!

Everton'ın Millwall deplasmanında oynadığı Federasyon Kupası maçı öncesi çıkan arbedede yüzü parçalanan Everton taraftarı, aynaya bile bakamadığını söyledi.

Metropolitan Polisi, Millwall ile Everton taraftarları arasında yaşanan arbedede bir taraftarın yüzünden ciddi şekilde yaralandığı bilgisini geçmişti.

Cumartesi günü kargaşanın video görüntüleri sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı ve polis teşkilatı olayların peşinde olduklarını, şüphelilerin en kısa sürede yakalanacağını belirtti.

Mirror Sport'un haberine göre, kargaşada yüzünden ciddi şekilde yaralanan şahıs, Jason Burns, Facebook hesabından son halini paylaştı. Gözlerinin altında morluklar olan Burns'ün, yüzünün sol tarafına ciddi bir dikiş operasyonu yapıldığı gözüküyordu. Fotoğrafla birlikte bir de not paylaştı:

Everton taraftarının görüntüsü şoke etti

"Yüzümün son halinden hiç memnun değilim ama arkamda olan Everton taraftarlarına, halimi hatrımı soran herkese teşekkür ederim. Ezeli rakibimiz Liverpool taraftarlarına da teşekkür ederim, onlar da merak edip soruşturmuşlar. Aynada suratıma bakamıyorum. Tanınmaz haldeyim, en çirkin surat ödülü yine bana gidecek gibi duruyor."

Konuyla ilgili konuşan bir polis memuru, olayın gerçekleştiği gün 16:42 civarı iki farklı erkek grubunun kavga ettiğini fark ettiklerini, 20'li yaşlarda birinin yüzünden ciddi bir yara aldığını ve Güney Londra Hastanesi'ne kaldırıldığını iletti.

Bu yaralanmanın hayati tehlike taşımadığını da söyleyen polis memuru, öldürmeye teşebbüs olduğunu anlayıp araştırmalarını sıklaştırdıklarını ama henüz bir şüpheliyi yakalayamadıklarını belirtti.

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