Everton olmadı, Juventus devrede! 30 milyon Sterlin...
Everton, 30 milyon Sterlin'e kadar çıkıp Celtic'i ikna edememişti. İskoçya'dan gelen haberlere bakılırsa, 1997 doğumlu Kieran Tierney için Juventus devreye girmiş durumda! İşte detaylar...
Daily Record'un haberine göre Celtic'in 1997 doğumlu sol bek oyuncusu Kieran Tierney için Juventus ciddi adımlar atıyor.
Celtic alt yapısından yetişen, 21 yaşına rağmen 9 kez İskoçya milli takımında forma giymiş ve Celtic'le 131 resmi maça çıkmış Tierney'nin adı ciddi şekilde Everton'la anılıyordu.
Everton 20-25 milyon Sterlin'le pazarlıklara başlamış, en son 30 milyon Sterlin'e kadar çıkmıştı ama Celtic teknik patronu Brendan Rodgers'ı ikna edememişti.
Tierney sonrası Luke Shaw denemesi de sonuçsuz olan Everton, rotayı Lucas Digne olarak belirlerken, Tierney için Juventus'un ciddi adımlar attığı yazıldı.
PSG ve Manchester United'ın Alex Sandro için sıkı bir pazarlığa girdiği, Sandro'nun satılması durumunda oluşacak boşluğu ise Juventus'un Tierney ile dolduracağı konuşulmaya başladı.
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