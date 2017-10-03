Everton menajeri Ronald Koeman ayrılıyor mu?

Sahalarında Burnley ekibinde 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Koeman, geleceğinden endişe etmediğini ve Everton yönetiminin kendisinin arkasında duracağını bildiğini anlattı.

Ada basınında çıkan haberler göre ; Everton’un çoğunluk hissedarı Farhad Moshiri’nin Koeman’a ciddi desteği olduğu belirtildi.

Moshiri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama, ”Kötü anılarımız var. Fakat yarıştığımız 4 takımdan birini yendik, diğer 3 ile maçımız var” diye konuştu.

Öte yandan Everton, önümüzdeki 5 maçta sırasıyla Brighton, Lyon, Arsenal, Chelsea ve Leicester ile karşı karşıya gelecek. Everton, Avrupa Ligi E Grubu’nda 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.