Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, liderlik mücadelesi veren Manchester City ile karşılaşacak. Liverpool'u 3 puan gerisinden takip eden Manchester ekibi, üç puan için her şeyini ortaya koyacak. Peki, Cenk Tosun'un forma giyip giymeyeceği henüz belli olmayan Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Everton Manchester City maçı, İngiltere Premier Lig'de sıralamaya yön verecek. Ligin 25. hafta mücadelesinde Manchesher ekibini konuk edecek olan Everton, galibiyet için en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
EVERTON MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig 25. Hafta mücadelesinde Everton, Manchester City karşısında galibiyet şansı arayacak. 6 Şubat Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
PREMİER LİG'DEN ÖNCEKİ HAFTANIN DETAYLARI
Premier Lig'de Manchester City, sahasında Arsenal'ı 3-1 yenerek maç eksiği bulunan lider Liverpool'a yaklaştı.
Şampiyonluk yarışı veren Tottenham, evinde Newcastle United'ı 1-0'lık skorla geçti.
Chelsea'nin sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup ettiği haftada, Manchester United da Leicester City deplasmanında 1-0 galip geldi.
Everton'da Cenk Tosun, Wolverhampton'a 3-1 yenildikleri mücadelede takımının golünde asisti yapan isim oldu.
Premier Lig'de 25. hafta maçını bu akşam West Ham United ile oynayacak Liverpool, 61 puanla liderlikte yer aldı. Manchester City'nin 59 puana sahip olduğu ligde Tottenham 57, Chelsea 50, Manchester United 48, Arsenal 47 puanla sıralandı.
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