Everton, Manchester City'yle evinde oynadığı son dokuz resmi maçın altısını kazandı. Everton'ı ligde dört maçtır mağlup edemeyen City, rakibine karşı beş ya da daha fazla maçlık galibiyet hasretini en son Aralık 1989'da yaşamıştı.

Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Manchester City maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Everton, Ocak 2017'den bu yana Premier Lig'de üst üste üç maç kazanamıyor. Everton, lig tarihinde o haftaya lider giren takımlarla oynadığı 38 maçın sadece üçünü kazanabildi. Everton'ın mağlup ettiği iki takım, o sezon sonunda şampiyon oldu. Bu sezon ligde sadece Everton'ı yenemeyen City, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa lig tarihinde bunu başaran üçüncü takım olacak. Pep Guardiola, Premier Lig'de görev yaptığı 68 maçta 49 galibiyet elde etti. Lig tarihinde 50 galibiyete en hızlı ulaşan menajer Jose Mourinho. Everton, geçen sezon evinde City'yi 4-0 mağlup etmişti. O yenilgi, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki en ağır mağlubiyetti. Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde Manchester City filelerine dokuz gol bıraktı. City'ye tarihte daha fazla gol atan tek isim Alan Shearer. Everton formasıyla çıktığı ilk dört maçta gol atamayan Cenk Tosun, son üç maçında rakip filelere dört gol bırakt. Premier Lig tarihinde hiçbir Türk oyuncu üst üste dört maçta gol atamadı.

CENK TOSUN OYNAYACAK MI?

Goodison Park'taki dev maç için basın mensuplarının karşısına geçen Everton menajeri Sam Allardyce, mücadele öncesi yaptığı açıklamalarda Cenk'in önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle aldıkları milli futbolcu ile ilgili olarak "Cenk, maçı kazanmamız açısından kilit oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda çok iyi defans yaptıklarına dikkat çeken Allardyce, Cenk'in yakaladığı şansları gole çevirmede çok başarılı olduğunu belirtirken "Girdiği pozisyonların yarısından fazlasını değerlendiriyor. Bu da onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Merseyside ekibinin menajeri, Cenk'ten beklentilerinin attığı gollerle takıma daha çok puan kazandırması olduğunu da sözlerine ekledi.