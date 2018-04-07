Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Everton Liverpool maçıyla bugün İngiltere Premier Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesi Türk spor severler Cenk Tosun'un forma giyip giymeyeceğini merak ediyorlar. Aranan bir diğer konuda karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Everton, Liverpool ile Goodison Park'ta karşılaşıyor. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, bu derbi karşılaşmasında galibiyet ararken, son dönemde yükselen formu ile dikkat çeken Liverpool maçın favorisi olarak görülüyor. Peki Everton-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?
Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday
Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasında yer aldı. Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak. Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor. Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.
Everton-Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de Everton sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bugün TSİ 14.30'da Goodison Park'ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Everton-Liverpool maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.
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