Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
07.04.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Liverpool maçıyla bugün İngiltere Premier Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesi Türk spor severler Cenk Tosun'un forma giyip giymeyeceğini merak ediyorlar. Aranan bir diğer konuda karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton, Liverpool ile Goodison Park'ta karşılaşıyor. Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, bu derbi karşılaşmasında galibiyet ararken, son dönemde yükselen formu ile dikkat çeken Liverpool maçın favorisi olarak görülüyor. Peki  Everton-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? 

Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasında yer aldı. Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak. Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor. Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.

Everton-Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de Everton sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bugün TSİ 14.30'da Goodison Park'ta oynanacak maçı hakem Michael Oliver yönetecek. Everton-Liverpool maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.

 

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