Liverpool Everton maçı Türkiye'de de yakından takip edilecek. A Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un 27 milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer olmasının ardından gözler Everton'un ilk maçına çevrilirken, kulüpten gelen açıklamalara göre Cenk'in kadroya dahil edebileceği öğrenildi. Peki, Liverpool Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenen mücadele hakkında bazı detaylar

LİVERPOOL EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Liverpool, Everton ile mücadele edecek. 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan mücadele, TSİ 22.55'te yayınlanacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL TRANSFERDE BOŞ DURMADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'ın Hollandalı stoperi 26 yaşındaki Virgil van Dijk'i 85 milyon avroya transfer etti. Bu rakam, bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak futbol tarihine geçti.



Bir önceki rekor ise bu sezon başında 57,5 milyon avro karşılığında Manchester City'ye giden Benjamin Mendy'ye aitti. Yani bir sezon tamamlanmadan İngiltere Premier Lig'de futbol tarihinin en pahalı iki savunma oyuncusu transferi. Tabii şimdilik...



Sonuç olarak milyar dolarlarla ifade edilen yayın ihaleleri, sadece bir futbolcuya ödenen yüz milyonlarca avroluk transfer bedelleri, reklam gelirleri, forma satışları, küresel çaptaki ekonomik getiriler, futbolu küresel yatırımcıların da ilgi odağı haline getirmiştir.



Futbol, 1970'li yıllarda çamur sahalarda oynanan, mücadelenin, azmin, yokluğun, rekabetin olduğu bir spor dalı olmaktan, kitle iletişim araçlarının sosyal medyaya evrildiği günümüzde, milyarlarca insanın aynı anda izleyebildiği, yüz milyon avroluk isimlerin sahada top koşturduğu dünyanın en pahalı ve popüler sporu haline gelmiştir. Hatta ekonomik veriler göz önüne alındığında spor etkinliğinden ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir.