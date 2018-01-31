Everton Leicester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Leicester City maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Everton, Leicester City ile Premier Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazandı; rakibine karşı aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 15 maçta elde etmişti. Everton, Premier Lig'de altı maçtır kazanamıyor. Bundan önceki beş maçın dördünü kazanmışlardı. Leicester City, Premier Lig'de 2018 yılında henüz gol yemedi. Premier Lig tarihinde bir takvim yılındaki ilk dört maçında gol yememeyi başaran sadece sekiz takım var ve bunların en sonuncusu Manchester City'di.

Sam Allardyce, İngiltere futbolunda kulüp takımları bazında 1000. resmi maçına çıkacak. Everton'a karşı oynadığı son üç Premier Lig maçında üç gol atan Jamie Vardy, rakibine karşı toplamda beş lig maçında üç gol ve iki asist ile oynuyor. Riyad Mahrez, Watford'a karşı attığı gol ile Leicester City formasıyla Premier Lig'de 59. gol katkısını yaptı. Leicester adına sadece Jamie Vardy'nin bu turnuvada daha fazla gol katkısı var.