Everton Futbol Direktörü, Onyekuru'yu Benfica karşısında izledi!
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, dün gece Benfica karşısında sahne alırken, tribünden onu takip edenler arasında Futbol Direktörü Marcel Brands'in de olduğu belirtildi.
2017/18 sezonunun başında Eupen'den yaklaşık 8 milyon euroya Everton'a transfer olan Henry Onyekuru, çalışma izni olmadığı için aynı sezon Anderlecht'e kiralanmıştı.
Anderlecht formasıyla 28 maçta süre bulup 10 gol atan Nijeryalı kanat oyuncusu, sakatlandığı için sezonun ikinci yarısında forma giyememişti.
Everton, çalışma iznini ayarlayamayan Onyekuru'yu 2018/19 sezonu başında Galatasaray'a kiraladı ama gelişimini de yakından takip ediyor. Fatih Terim'in son maçlarda sol açık oynattığı Onyekuru, bu sezon attığı 9 golle takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi.
Benfica ile oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ise İngiltere'den misafirleri vardı. Everton Futbol Direktörü Marcel Brands, Henry Onyekuru'yu takip etmek için tribündeydi.
Liverpool Echo'nun haberine göre; Marcel Brands hem televizyondan hem de tribünden canlı olarak Onyekuru'yu tam 12 defa takip etmiş.
Takımın menajeri Marco Silva da Onyekuru için, "Onun orada neler yaptığını elbette yakından takip ediyoruz." demişti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle