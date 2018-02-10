Everton Crystal Palace maçı hangi kanalda saat kaçta? Cenk oynuyor mu?
Everton Crystal Palace maçı, ligde aynı kaderi paylaşan iki takımın mücadelesine tanık edecek. Son haftalarda iyi sonuçlar alamayan Everton, zor günler geçiren Crystal Palace önünde ciddi bir mücadele verecek. Cenk Tosun'un ilk 11'de başlayıp başlamayacağının henüz netlik kazanmadığı mücadele, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Everton Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar
Everton Crystal Palace maçı, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan iki takımın çetin mücadelesine tanık edecek. İngiliz taraftarlara ek olarak Türk futbolseverlerin de yakından takip edeceği mücadelede gözler Cenk Tosun'u arayacak. Peki, Everton Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler
EVERTON CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premiere Lig'in 27. haftasında Everton, Crystal Palace'ı konuk edecek. 10 Şubat Cumartesi günü TSİ 18.00'da başlayacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
CENK OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Cenk Tosun, geçtiğimiz haftaki Arsenal mücadelesine 78’inci dakikada Oumar Niasse’ın yerine dahil olmuştu. Taraftarların Cenk Tosun'un ilk 11'de sahaya çıkması için kampanya başlattığı bu hafta, Teknik Direktör Sam Allardyce'in tercihinin ne yönde olacağı merak ediliyor.
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