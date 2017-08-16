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EVERTON BU KEZ REKOR KIRDI!

Transfer döneminde 30'ar milyon Pound ödeyip Michael Keane ve kaleci Jordan Pickford'u alarak dikkatleri çeken Everton, bu kez kulüp rekorunu kırdı! Liverpool şehrinin takımı, Swansea'dan Gylfi Sigurdsson'u 45 milyon Pound bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Hürriyet Haber
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İngiltere Premier Lig’de Everton para saçmaya devam ediyor! 4 isme ödediği 90.6 milyon Pound ile dikkatleri çeken Maviler, Cuco Martina’yı bedavaya kadrosuna katmış; Sandro ve Wayne Rooney transferlerinde ise bonservis bedellerini açıklamamıştı.
Romelu Lukaku transferinden yüksek ücreti kasasına koyan ancak bu rakamı da açıklamayan Everton, Swansea’nın İzlandalı yıldızı Gylfi Sigurdsson’u transfer etti.
27 yaşındaki futbolcu için 45 milyon Pound ödeyecek olan Everton, oyuncuyu bu gün Goodison Park’ta sağlık kontrolünden geçecek.

KULÜP REKORU KIRILDI!
2014 yılında Chelsea’den Lukaku’yu 31.8 milyon Pound’a kadrosuna katan Everton, İzlandalı oyuncunun transferiyle kulüp rekoru kırdı!
Swansea Temmuz ayında Leicester City’nin 40 milyon Pound’luk teklifini reddetmişti. Galler ekibi, Tottenham’a bonservis bedelinin %10’unu anlaşma gereği ödeyecek.

Michael KeaneJordan PickfordGylfi Sigurdsson
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