Everton Brighton maçı hangi kanalda saat kaçta? Cenk Tosun oynayacak mı?
Everton Brighton maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Milli futbolcumuz Cenk Tosun Premier Lig'de geçtiğimiz hafta ilk golünü atmıştı. Everton'ın Brighton ile oynayacağı mücadelede Cenk Tosun oynayacak mı merak ediliyor. Peki, Everton Brighton maçı hangi kanalda saat kaçta?
Premier Lig'in 30. haftasında Everton kendi sahasında Brighton ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Tüm futbolseverler oynanacak karşılaşma da Cenk Tosun'un oynayıp oynamayacağını merak ediyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Everton ile Brighton arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi, 10 Mart Cumartesi günü TSİ 18:00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
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