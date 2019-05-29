Everton beni dinlerse tercihim Galatasaray
Onyekuru, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
İngiliz kulübünden kiralanan Henry Onyekuru, “Everton benim kararımı dikkate alırsa kalmak için hiç düşünmem bile” dedi. Şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Nijeryalı, ligin en hızlı oyuncusu olduğunu da söyledi.
GALATASARAY’a şampiyonluğu getiren golü atan ve başarıda Feghouli’den sonra en önemli paya sahip isimlerden olan Onyekuru, “Benim kararım ve isteğim G.Saray’da kalmaktan yana! Beni buraya kiralayan Everton sadece benim kararımı dikkate kalırsa hiç düşünmeden tercihimi G.Saray’dan yana kullanırım” diye konuştu. Onyekuru, idolünün kim olduğu konusunda ise, “Ne Messi, Ne Ronaldo! Benim idolüm Henry. Forma numaram da ondan ötürü 21” dedi. Onyekuru’nun sorularımıza yanıtları şöyle: · Fatih Terim’den çok şey öğrendim. Ama en fazla öğrendiğim şey; kendi yeteneklerime güvenmem. Asla pes etmeyip mücadele etmek.
8 puanı umursamadık
RODRİGUES, Bruma ve benim aramda kimin hızlı olduğu soruluyor... En hızlısı benim. Sadece bu üçlü arasında değil, ligin de en hızlısıyım.
· Buraya gelmeden önce 6 ay ciddi bir sakatlık yaşadım. İyi bir hazırlanma dönemi geçirdim, ciddi çalışmalar yaptım. Performansım arttı ilk maçta yüzde 90’lara çıktım.
· Puan farkı 8 olduğunda pes etmedik. Fatih Hoca ile çalışıyorsanız ümitsizliğe kapılmazsınız. Hocamız ciddi bir süre cezalıydı. Bizimle değildi. Ama verdiği motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı. Verdiği mesaj, sonuna kadar mücadele edeceğimiz yönündeydi. Sonunda da böyle güzel bir başarı geldi.
Henry Onyekuru Galatasaray'da geçirdiği sezonu 16 gol ve 6 asist ile tamamladı...
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