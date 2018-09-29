Everton 3'ledi, Cenk Tosun siftah yaptı!
İngiltere Premier Lig 7. hafta mücadelesinde Everton ile Fulham karşı karşıya geldi. Everton, Cenk Tosun’un gol attığı maçta Everton karşılaşmayı 3-0 kazandı ve 4 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Mücadelenin 52. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Gylfi Sigurdsson, 56’da hatasını affettirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 55. dakikasında oyuna giren milli yıldızımız Cenk Tosun, 66. dakikada ligdeki ilk golünü atmayı başardı ve skoru 2-0’a taşıdı. Maçtaki gol perdesini ise ilk golün sahibi Gylfi Sigurdsson kapattı. Maçın 89. dakikasında maçın skorunu belirleyen yıldız isim maça damga vuran isim oldu.
Bu sonucun ardından Everton puanını 9 yaparken Fulham 5 puanda kaldı. Everton gelecek hafta deplasmanda Leicester City’ye konuk olurken Fulham evinde Arsenal’i ağırlayacak.
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