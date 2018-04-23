Everton 1 attı 3 aldı! Cenk Tosun...
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçında Cenk Tosun'un 11'de başladığı maçta Everton, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 35. hafta maçında Newcastle United'ı tek golle geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Son 3 haftadır kazanamayan Everton rakibini yenerek galibiyet hasterini giderirken maçın tek golü 51. dakikada Theo Walcott'tan geldi.
CENK TOSUN YİNE BOŞ GEÇTİ
4 maçtır gol atamayan Cenk Tosun, Newcastle United karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken golle buluşamadı. Milli futbolcumuz 85. dakikada yerini Oumar Niasse'a bıraktı.
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